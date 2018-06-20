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Українські військові схопили офіцера ЗСУ, який перейшов до окупантів: фото зрадника

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Українські бійці схопили зрадника
Українські бійці схопили зрадника / Фото з Facebook

Українські військовослужбовці схопили колишнього офіцера Збройних сил України Олексія Бідусенка, який минулого року перейшов на бік проросійських бойовиків.

Про це повідомляє прес-служба 93-ї ОМБр у Facebook.

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У результаті тривалої складної операції розвідників 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" і Тактичної групи "Моспине" до України повернуто зрадника Олексія Бідусенка, який рік тому, 16 червня 2017 року, перейшов на бік російських окупаційних військ,
– йдеться у повідомленні.

Як розповів командир бригади "Холодний Яр" полковник Владислав Клочков, "старший лейтенант Бідусенко з самого початку справляв враження боягузливої невпевненої людини". За його словами, через це, колаборанту доручили займатися справою, що не потребує роботи з секретними документами, а саме – підготовкою нагородних листів.

"Сам факт його втечі не викликав особливого здивування. Більш цікавим ми вважали відслідкувати, що буде далі, коли людина переходить до ворога та пропонує свої послуги в якості офіцера управління нашої бригади. Проте рівень компетенції Бідусенка розчарував керівництво окупаційних сил. Спочатку його намагалися використати, проте потім викинули, як ганчірку на смітник. Але за зраду завжди доведеться відповідати", – наголосив Клочков.

Наразі зрадника Бідусенка передали правоохоронним органам. Після завершення слідчих дій, він предстане перед українським судом.


На Донбасі українські бійці схопили зрадника

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні Сили України Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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