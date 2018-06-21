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СБУ затримала російських шпигунів у Миколаївській області

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Затримані шпигуни
Затримані шпигуни / СБУ

Співробітники контррозвідки спецслужби та Управління СБУ у Миколаївській області припинили на території регіону діяльність агентурної мережі, створеної представниками ГУ Генштабу Збройних сил Російської Федерації.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

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"У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України, оперативники СБУ задокументували протиправну діяльність групи мешканців Миколаєва, які сприяли російській спецслужбі у проведенні підривної діяльності проти нашої країни", – йдеться в повідомлені.

Вилучена зброя в шпигунів
Вилучена зброя в шпигунів

Співробітники СБУ встановили, що зловмисники за завданням російської військової розвідки створили розгалужену агентурну мережу з місцевих мешканців, які, зокрема, здійснювали збір розвідувальної інформації про суспільно-політичну обстановку у Миколаєві, діяльність місцевих патріотичних організацій та їх активістів, дислокацію та переміщення підрозділів ЗС України, військової техніки, їх залучення до проведення операції Об'єднаних сил на сході України.

Отримані дані організатори мережі передавали куратору з російської спецслужби за допомогою закритих каналів зв’язку.

Оперативники спецслужби затримали двох організаторів мережі, їм оголошено підозри в скоєнні злочинів та обрано запобіжний захід у вигляді арешту терміном на шістдесят днів. Стосовно інших учасників агентурної мережі будуть прийняті окремі процесуальні рішення. Тривають слідчо-оперативні дії,
– додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військовослужбовці схопили колишнього офіцера Збройних сил України Олексія Бідусенка, який минулого року перейшов на бік проросійських бойовиків.

Теги: Новини України СБУ Новини Росії ФСБ Зброя
Джерело: 24 Канал
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