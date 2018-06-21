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"Вони там є": викритий окупант Луганщини підтвердив присутність російських бійців на Донбасі

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Викритий бойовик Луганщини підтвердив присутність російських бійців на Донбасі
Викритий бойовик Луганщини підтвердив присутність російських бійців на Донбасі / dt.ua

Присутність російських військових на Донбасі підтвердив бойовик окупованої Луганщини, якого на Харківщині викрила СБУ. Чоловік більше року був на службі терористів в тимчасово окупованому Алчевську.

Як розповів затриманий, він пішов туди задля заробітку. Там він працював водієм-механіком БМП та брав участь у боях на лінії розмежування.

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Але через тиск з боку терористів у червні цього року вирішив повернутися додому. За його словами, російські війська розміщуються у так званому "другому ешелоні" від лінії зіткнення, вони укомплектовані лише на 50%.

В основному всім керували російські офіцери, які були спостерігачами. Ну і, звичайно, били місцеві командири, це в основному колишні відставні міліціонери. Вони йдуть туди не за охотою, а лише через грошові кошти,
– сказав затриманий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військовослужбовці схопили колишнього офіцера Збройних сил України Олексія Бідусенка, який минулого року перейшов на бік проросійських бойовиків.

Теги: Новини України Війна на Донбасі СБУ
Джерело: 24 канал
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