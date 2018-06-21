"Они там есть": разоблаченный оккупант подтвердил присутствие российских бойцов на Донбассе

Присутствие российских военных на Донбассе подтвердил боевик оккупированной Луганщины, которого разоблачила на Харьковщине СБУ. Мужчина больше года был на службе террористов во временно оккупированном Алчевске.

Как рассказал задержанный, он пошел туда ради заработка. Там он работал водителем-механиком БМП и принимал участие в боях на линии разграничения.

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Но из-за давления со стороны террористов в июне этого года решил вернуться домой. По его словам, российские войска размещаются в так называемом "втором эшелоне" от линии соприкосновения, они укомплектованы лишь на 50%.

В основном всем руководили российские офицеры, которые были наблюдателями. Ну и, конечно, били местные командиры, это в основном бывшие отставные милиционеры. Они идут туда не с охотой, а лишь из-за денежных средств,

– сказал задержанный.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военнослужащие схватили бывшего офицера Вооруженных сил Украины Алексея Бидусенка, который в прошлом году перешел на сторону пророссийских боевиков.