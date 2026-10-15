Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала объяснил, как украинские контрудары меняют ситуацию на этом направлении. В то же время он предупредил, где российская армия еще может попытаться прорвать украинскую оборону.

ВСУ сокращают российский выступ у Лимана

Командующий Третьим армейским корпусом Андрей Билецкий и аналитический проект DeepState сообщили об изменениях линии фронта на севере Донецкой области. В частности, украинские военные добились успехов в районах Зеленой Долины и Колодцев, а в целом речь идет почти о 100 квадратных километрах территории, на которой произошли изменения.

Действия Третьего армейского корпуса направлены на сокращение российского выступления к северу от Лимана. Такой маневр имеет важное значение для украинской обороны, поскольку позволяет эффективнее использовать имеющиеся силы на этом участке.

Выравнивают фронт. Поступают правильно. Срезание такого выступления уменьшает ширину фронта, наверное, почти вдвое. А если уменьшается ширина фронта, то плотность наших войск возрастает, и в принципе появляется возможность вытеснить россиян за Черный Жеребец,

– пояснил Свитан.

Дальнейшее продвижение будет зависеть от соотношения сил и особенностей местности. Следующим рубежом после Черного Жеребца является река Красная, однако поспешное продвижение в этом направлении может создать проблемы для украинских подразделений, если им придется вести бои на неудобных позициях.

Хотя Черный Жеребец – небольшая река, на отдельных участках плотины и озера затрудняют передвижение войск. Поэтому важной задачей может стать не только продвижение вперед, но и подготовка к возможному использованию российских резервов.

Оптимальный вариант на данном этапе – выйти на Черный Жеребец, закрепиться, создать фортификационные сооружения и встретить основной наступательный потенциал российских резервов на лучших позициях. Скорее всего, так и будет. Это логика процесса, это не инсайдерская информация, а просто попытка проанализировать обстановку на поле боя,

– подчеркнул военный эксперт.

Сложная ситуация для оккупантов складывается и на Оскольском направлении, где украинские подразделения, в частности "Хартия", давят на российские силы на правом берегу реки. По прогнозу Свитана, к концу года или к завершению нынешней военной кампании Силы обороны Украины могут удерживать правый берег Оскола и выйти на правый берег Черного Жеребца.

Россиянам придется менять планы наступления

Российское командование рассчитывало отрезать Славянск от Изюма, создав предпосылки для дальнейшего окружения Славянско-Краматорской агломерации. С этим замыслом были связаны и наступательные действия оккупантов к югу и юго-западу от этих городов.

Успехи украинских войск на севере заставляют пересматривать предыдущие расчеты. Даже локальное продвижение Сил обороны Украины может иметь гораздо более широкие последствия для российского наступления, чем кажется, учитывая площадь возвращенных под контроль участков.

Это практически нивелирует стратегическую перспективу окружения Славянска и Краматорска в ближайшее время. Вот чем занялась "тройка". Почему это очень важно? С одной стороны, вроде бы тактические действия, но они приводят к серьезным стратегическим просчетам российского штаба,

– пояснил Свитан.

Одним из возможных вариантов для оккупантов остается прямое наступление в направлении Славянска со стороны Бахмута и Константиновки. Однако на этих участках у украинских войск уже есть подготовленные фортификационные сооружения, которые могут существенно затруднить фронтальные атаки российской техники и пехоты.

Не менее важной остается ситуация вблизи Доброполья, где украинские силы сдерживают попытки российского продвижения. Между Добропольем и Константиновкой расположены подразделения "Азова", которые, по мнению военного эксперта, занимают выгодные позиции. Из-за этого оккупантам, возможно, придется наступать между украинскими группировками, рискуя попасть под удары с флангов.

Они будут пытаться наступать, будут гибнуть в больших количествах, будут давить. А тем более, если мы не будем наносить удары по российской нефтяной отрасли, топливо у них будет. Всю технику, которую они вывели, будут бросать в бой, никто ее хранить не будет. Если есть топливо, если есть кому сесть на броню, они будут ее бросать в бой,

– предупредил военный эксперт.

Самым опасным сценарием Свитан считает возможный прямой удар по Славянско-Краматорско-Дружковской агломерации с юга и юго-запада, в частности со стороны Часового Яра, Константиновки, Бахмута и Мирнограда. По его оценке, на этом направлении Россия сосредоточила более 100 тысяч военных, которые могут быть задействованы в наступательных действиях.

Особенно напряженной в ближайшее время может оставаться ситуация в районе Доброполья. Российское командование, как прогнозирует эксперт, будет пытаться ослабить украинские позиции на этом участке, поскольку они создают угрозу для фланга оккупантов во время возможного наступления на Константиновку и Дружковку.

Свитан о наступлении в Донецкой области: смотрите видео