Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу пояснив, як українські контрудари змінюють ситуацію на цьому напрямку. Водночас він попередив, де російська армія ще може спробувати прорвати українську оборону.

ЗСУ скорочують російський виступ біля Лимана

Командувач Третього армійського корпусу Андрій Білецький та аналітичний проєкт DeepState повідомили про зміни лінії фронту на півночі Донеччини. Зокрема, українські військові досягли успіхів у районах Зеленої Долини та Колодязів, а загалом ідеться майже про 100 квадратних кілометрів території, на якій відбулися зміни.

Дії Третього армійського корпусу спрямовані на скорочення російського виступу на північ від Лимана. Такий маневр має важливе значення для української оборони, оскільки дозволяє ефективніше використовувати наявні сили на цій ділянці.

Вирівнюють фронт. Правильно роблять. Зрізання такого виступу зменшує ширину фронту, напевно, майже вдвічі. А якщо зменшується ширина фронту, то щільність наших військ зростає, і в принципі є можливість видавити росіян за Чорний Жеребець,

– пояснив Світан.

Подальше просування залежатиме від співвідношення сил та особливостей місцевості. Наступним рубежем після Чорного Жеребця є річка Красна, однак поспішний рух у цьому напрямку може створити проблеми для українських підрозділів, якщо їм доведеться вести бої на незручних позиціях.

Хоча Чорний Жеребець є невеликою річкою, на окремих ділянках загати та озера ускладнюють пересування військ. Тому важливим завданням може стати не лише просування вперед, а й підготовка до можливого використання російських резервів.

Оптимальний варіант на цьому етапі – вийти на Чорний Жеребець, закріпитися, створити фортифікаційні споруди й зустріти основний наступальний потенціал російських резервів на кращих позиціях. Найімовірніше, так і буде. Це логіка процесу, це не інсайд, а просто спроба прочитати поле бою,

– наголосив військовий експерт.

Складна ситуація для окупантів складається й на Оскільському напрямку, де українські підрозділи, зокрема "Хартія", тиснуть на російські сили на правому березі річки. За прогнозом Світана, до кінця року або завершення нинішньої військової кампанії Сили оборони України можуть утримувати правий берег Осколу та вийти на правий берег Чорного Жеребця.

Росіянам доведеться змінювати плани наступу

Російське командування розраховувало відрізати Слов'янськ від Ізюма, створивши передумови для подальшого оточення Слов'янсько-Краматорської агломерації. З цим задумом були пов'язані й наступальні дії окупантів на південь та південний захід від цих міст.

Успіхи українських військ на півночі змушують переглядати попередні розрахунки. Навіть локальне просування Сил оборони України може мати значно ширші наслідки для російського наступу, ніж здається з огляду на площу повернутих під контроль ділянок.

Це практично нівелює стратегічну перспективу оточення Слов'янська і Краматорська найближчим часом. Ось чим зайнялася "трійка". Чому це дуже важливо? З одного боку, начебто тактичні дії, але вони призводять до серйозних стратегічних прорахунків російського штабу,

– пояснив Світан.

Одним із можливих варіантів для окупантів залишається прямий наступ у напрямку Слов'янська з боку Бахмута та Костянтинівки. Проте на цих ділянках українські війська вже мають підготовлені фортифікаційні споруди, які можуть суттєво ускладнити фронтальні атаки російської техніки та піхоти.

Не менш важливою залишається ситуація поблизу Добропілля, де українські сили стримують спроби російського просування. Між Добропіллям і Костянтинівкою розташовані підрозділи "Азову", які, як вважає військовий експерт, займають вигідні позиції. Через це окупантам може довестися наступати між українськими угрупованнями, ризикуючи потрапити під удари з флангів.

Вони будуть намагатися наступати, будуть гинути у великих кількостях, будуть тиснути. А тим більше, якщо ми не будемо бити по російській нафтовій галузі, паливо в них буде. Усю техніку, яку вони вивели, кидатимуть у бій, ніхто її зберігати не буде. Якщо є паливо, якщо є кому сісти на броню, вони будуть її кидати в бій,

– попередив військовий експерт.

Найнебезпечнішим сценарієм Світан вважає можливий прямий удар по Слов'янсько-Краматорсько-Дружківській агломерації з півдня та південного заходу, зокрема з боку Часового Яру, Костянтинівки, Бахмута й Мирнограда. За його оцінкою, на цьому напрямку Росія зосередила понад 100 тисяч військових, які можуть бути залучені до наступальних дій.

Особливо напруженою найближчим часом може залишатися ситуація біля Добропілля. Російське командування, як прогнозує експерт, намагатиметься послабити українські позиції на цій ділянці, оскільки вони створюють загрозу для флангу окупантів під час можливого наступу на Костянтинівку та Дружківку.

Світан про наступ на Донеччині: дивіться відео