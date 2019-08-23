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      Конвертерное производство на "Азовстали" станет чище: пусконаладочные работы завершают

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      Металлургический комбинат "Азовсталь"
      Металлургический комбинат "Азовсталь" / azovstal.metinvestholding.com

      Металлургический комбинат "Азовсталь" группы Метинвест завершил реконструкцию аспирации в дробильном отделении участка сыпучих и ферросплавов конвертерного цеха.

      Установлено очистное оборудование немецкой фирмы Lamellen – Jet, а также проводятся пусконаладочные работы. Инвестиции в проект составили 8,1 млн гривен, сообщается на официальном сайте Группы Метинвест.

      К реконструкции аспирации в конвертерном цехе "Азовстали" приступили в 2017 году. Для установки нового очистного оборудования демонтировали старую аспирационную установку и изменили систему подачи материалов. Еще были построены компрессорный и шкаф управления для подачи воздуха на фильтр. Новый карманный фильтр с регенерацией закупили у немецкой фирмы Lamellen – Jet. Его производительность – 11000 куб. м/ч.

      "Для нас было важно значительно снизить выбросы пыли в атмосферу. Поэтому выбирали максимально эффективное и современное оборудование. Кроме того, чтобы выполнить экологические обязательства перед жителями города и при этом не останавливать конвертерный цех на период реконструкции, мы закупали уже измельченные материалы по стоимости на 20% выше, чем если бы готовили в отделении цеха. Экологизация металлургического производства – реальная задача, мы делаем уверенные шаги к чистому и современному металлургическому производству", – отметил генеральный директор комбината "Азовсталь" Энвер Цкитишвили.

      Пусконаладочные работы уже завершаются. Результаты измерений при работе новой аспирации подтверждают, что степень очистки соответствует лучшим европейским практикам.

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      Теги: Новости Украины Экология Металургия
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