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      Конвертерне виробництво на "Азовсталі" стане чистішим: пусконалагоджувальні роботи завершують

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      Металургійний комбінат "Азовсталь"
      Металургійний комбінат "Азовсталь" / azovstal.metinvestholding.com

      Металургійний комбінат "Азовсталь" Групи Метінвест завершив реконструкцію аспірації в дробильному відділенні ділянки сипучих і феросплавів конвертерного цеху.

      Встановлено очисне обладнання німецької фірми Lamellen – Jet, а також проводяться пусконалагоджувальні роботи. Інвестиції в проект склали 8,1 млн гривень, повідомляється на офіційному сайті Групи Метінвест.

      До реконструкції аспірації в конвертерному цеху "Азовсталі" приступили в 2017 році. Для установки нового очисного обладнання демонтували стару аспіраційну установку і змінили систему подачі матеріалів. Ще було побудовано компресорну і шафу управління для подачі повітря на фільтр. Новий кишеньковий фільтр з регенерацією закупили у німецької фірми Lamellen – Jet. Його продуктивність – 11000 куб. м/год.

      "Для нас було важливо значно знизити викиди пилу в атмосферу. Тому вибирали максимально ефективне і сучасне обладнання. Крім того, щоб виконати екологічні зобов'язання перед жителями міста і при цьому не зупиняти конвертерний цех на період реконструкції ми закуповували вже подрібнені матеріали за вартістю на 20% вище, ніж якби готували в відділенні цеху. Екологізація металургійного виробництва – реальне завдання, ми робимо впевнені кроки до чистого і сучасному металургійного виробництва", – зазначив генеральний директор комбінату "Азовсталь" Енвер Цкітішвілі.

      Пусконалагоджувальні роботи вже завершуються. Результати вимірів при роботі нової аспірації підтверджують, що ступінь очищення відповідає кращим європейським практикам.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Металургія Екологія
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