Сначала колонна с гуманитарной помощью исчезла. Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Напомним В Мар иуполь едет гуманитарная помощь: видео

Накануне украинская сторона сменила маршрут гумконвоя, чтобы избежать провокаций от российских орков, однако этого мало.

Кроме того, пункт назначения был засекреченным, однако оккупанты решили, что им будет именно штаб Красного Креста и совершили туда авианалет.

В результате атаки, к счастью, никто не пострадал. Груз автобусов тоже цел. Однако сегодня гумконвой в Мариуполь не попадет.

Сегодня гумконвоя в Мариуполе не будет. Никакого даже намека на зеленый коридор. Никакого намека на режим тишины. Очередная москальская ловушка. Сегодня мы их немного переиграли с маршрутом, но этого оказалось мало,

– заявил Андрющенко.

Однако команда, управляющая гумконвоем, сейчас рассматривает разные варианты того, как доставить помощь в Мариуполь.