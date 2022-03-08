Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

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Люди нуждаются в продуктах и вещах первой необходимости, поэтому, несмотря на постоянные обстрелы, гуманитарная помощь отправилась, потому что ждать больше нет возможности.

В Мариуполь выехала гуманитарная помощь: видео

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириченко рассказал, что из Запорожья в Мариуполь выехали автобусы для эвакуации, также отправлен гуманитарный груз.

К слову, Ирина Верещук рассказала, какой груз направили в Мариуполь. Известно, что в город выехали 8 грузовиков, а также более 30 автобусов, которые на обратном пути должны эвакуировать женщин, детей, а также пожилых людей.

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