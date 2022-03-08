Про це повідомила Маріупольська міська рада.

До теми Окупанти намагалися атакувати Маріуполь під час зеленого коридору: на відео потрапив обстріл

Люди потребують продуктів та речей першої необхідності, тож попри постійні обстріли, гуманітарна допомога відправилася, бо чекати більше немає можливості.

До Маріуполя виїхала гуманітарна допомога: відео



Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириченко розповів, що з Запоріжжя до Маріуполя виїхали автобуси для евакуації, також відправлено гуманітарний вантаж.

До слова, Ірина Верещук розповіла, який вантаж спрямували до Маріуполя. Відомо, що в місто виїхали 8 вантажівок, а також понад 30 автобусів, які на зворотньому шляху мають евакуювати жінок, дітей, а також людей похилого віку.

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