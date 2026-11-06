Сливала врагу позиции Сил обороны за деньги: в Сумах задержана корректировка ФСБ

В Сумах разоблачена и задержана российская корректировщица / СБУ
Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Сумах 31-летнюю безработную, которая наводила российские удары по городу. За передачу врагу координат восьми позиций Сил обороны женщина получила около 5 тысяч гривен.
Об этом сообщили в СБУ и в Офисе генерального прокурора.
популярные видео
Конспирация у знакомых и сбор данных в маршрутках
Российская спецслужба завербовала 31-летнюю жительницу Сум через пророссийские Telegram-каналы, пообещав денежное вознаграждение. Для скрытых контактов с куратором она поочередно использовала два отдельных смартфона.
Выяснилось, что в июне фигурантка по собственной инициативе начала передавать врагу данные о местах базирования украинских защитников, техники и блокпостов в Сумах и на окраинах города.
Для выявления военных объектов фигурантка объезжала территорию общины на маршрутках, а также проводила пешую разведку. Собранные фотографии с отмеченными координатами на Google-картах она отправляла сотруднику ФСБ.
Установлено, что для конспирации и во избежание разоблачения фигурантка в течение недели сменила четыре места проживания. Это были дома и хозяйственные помещения ее знакомых, которые не знали о том, что женщина работала на врага
Корректировщицу задержали. Во время обыска у нее изъяли телефоны, а личность российского куратора уже установлена.
В октябре следователи сообщили задержанной о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (часть 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины).
В настоящее время подозреваемая находится под стражей без права освобождения под залог. Санкция статьи предусматривает наказание в виде 15 лет тюрьмы или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, 3 ноября в Харькове СБУ задержала продавщицу местного магазина, которая работала на оккупантов. Женщина помогала россиянам наносить удары по городу, разыскивала запасные командные пункты украинских защитников и планировала теракты против военных.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter