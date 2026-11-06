Зливала ворогу позиції Сил оборони за гроші: у Сумах затримано коригувальницю ФСБ

Про це повідомили в СБУ та Офісі генпрокурора.

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Конспірація у знайомих та збір даних у маршрутках

Російська спецслужба завербувала 31-річну сум'янку через проросійські Telegram-канали, пообіцявши грошову винагороду. Для прихованих контактів із куратором вона почергово використовувала два окремі смартфони.

З'ясувалось, що у червні фігурантка з власної ініціативи почала надсилати ворогу дані про місця базування українських захисників, техніки та блокпостів у Сумах та на околицях міста.

Для виявлення військових об'єктів фігурантка об'їжджала територію громади на маршрутках, а також проводила пішу розвідку. Зібрані фото із позначеними координатами на гугл-картах вона надсилала співробітнику ФСБ.

Встановлено, що для конспірації та уникнення викриття фігурантка протягом тижня змінила чотири помешкання. Це були оселі та господарські приміщення її знайомих, які не знали про те, що жінка працювала на ворога– розповіли в СБУ.

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Коригувальницю затримано. Під час обшуку в неї вилучили телефони, а особу російського куратора вже встановили.

У жовтні слідчі повідомили затриманій про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (частина 2 статті 111 Кримінального кодексу України).

Наразі підозрювана перебуває під вартою без права внесення застави. Санкція статті передбачає покарання у вигляді 15 років тюрми або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 3 листопада в Харкові СБУ затримала продавчиню місцевого магазину, яка працювала на окупантів. Жінка допомагала росіянам наводити удари по місту, розшукувала запасні командні пункти українських захисників та планувала теракти проти військових.