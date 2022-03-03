Путин хочет ввести понятие "координирующее государство". Вполне ожидаемо, что им выберут именно Россию.

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Путин внес в Госдуму на ратификацию поправки к Соглашению о миротворческой деятельности ОДКБ по введению понятия "координирующее государство",

– говорится в сообщении.

Отметим, ранее бывший глава Комитета нацбезопасности Казахстана Альнур Мусаев заявил, что Казахстан и Таджикистан якобы готовы отправить свои войска в Украину. Такое решение, по его словам, государства одобрили под давлением Кремля.

В то же время еще перед началом полномасштабного вторжения России в ОДКБ говорили, что не будут направлять свою армию на Донбасс. Ведь бойцов могут отправлять только на территорию государств-членов.

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