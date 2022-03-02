Такое мнение в эфире 24 канала высказал эксминистр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, российский диктатор может сделать это чисто формально и символично.

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Климкин: Таджикистан – реальный раб России

Климкин отметил, что Кыргызстан и Таджикистан не имеют никакого отношения к миротворцам. Это лишь попытка президента страны-агрессора показать, что его кто-то поддерживает в этом мире.

Путин может их дожать, чтобы они дали несколько подразделений и подняли "голубые шлемы",

– подчеркнул он.

Как подчеркнул бывший глава украинского МИД, Владимир Путин может "поиграть" с так называемыми "миротворцами" ОДКБ. В частности, с Казахстаном, который не знает, поддержит ли режим Кремля.

"Касим-Жомарт Токаев находится под значительным давлением. Ему Путин помог все же (получить – 24 канал) власть в Казахстане. Как он себя поведет – очень трудно предсказать", – объяснил Климкин.

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Однако, по мнению бывшего министра иностранных дел, "реальным рабом" России является именно Таджикистан. "Поскольку в плане безопасности полностью зависит от ОДКБ", – добавил он.

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