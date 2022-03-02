Таку думку в ефірі 24 каналу висловив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін. За його словами, російський диктатор може це зробити суто формально і символічно.

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Клімкін: Таджикистан – реальний раб Росії

Клімкін зауважив, що Киргизстан та Таджикистан не мають жодного стосунку до миротворців. Це лише намагання президента країни-агресорки показати, що його хтось підтримує у цьому світі.

Путін може їх дотиснути, щоб вони дали декілька підрозділів і повдівали "блакитні шоломи",

– наголосив він.

Як підкреслив колишній очільник українського МЗС, Володимир Путін може "погратися" з так званими "миротворцями" ОДКБ. Зокрема, з Казахстаном, який не знати, чи підтримає режим Кремля.

"Касим-Жомарт Токаєв перебуває під значним тиском. Йому Путін допоміг все ж таки (здобути – 24 канал) владу у Казахстані. Як він себе поведе – дуже важко передбачити", – пояснив Клімкін.

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Проте, на думку колишнього міністра закордонних справ, "реальним рабом" Росії є саме Таджикистан. "Оскільки в плані безпеки повністю залежить від ОДКБ", – додав він.

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