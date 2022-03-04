Как сообщил мэр Запорожья Анатолий Куртев, кафиры терпят немалые потери, бросают технику и сдаются в плен, но продолжают пытаться развивать наступление.

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Он подчеркнул, что пригород Запорожья надежно укреплен. Но еще раз призываю всех присоединяться к укреплению своих районов. Копайте рвы, возводите фортификационные сооружения. Если вы можете, несите пустые мешки. Предприниматели помогайте с техникой! За информацией о том, как именно вы можете присоединиться к укреплению, обращайтесь в ваши районные администрации,

– объяснил Куртев.

Мэр Запорожья добавил, что вместе мы выстоим и покажем врагу дорогу в направлении его русского корабля.

Мэр Запорожья обратился к горожанам: смотрите видео

По состоянию на 4 марта, 10:00 ЗАЭС под контролем российских военных. Город заблокирован со всех сторон. Там много техники врага.

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