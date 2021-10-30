На видео мужчина обозначил Западное кладбище города. Он и рассказал, как роют могилы.
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В Одессе могилы на кладбище роют круглосуточно
Издание "РБК-Украина" написало, что на днях мужчина потерял мать от коронавируса и снял кадры на одном из кладбищ.
Он рассказал, что сутки назад (говорится о 29 октября – 24 канал) там было только две могилы, но позже появилось еще 28.
Они постоянно копают и копают, до следующих ям. Трактор в режиме 24/7 продолжает копать,
– заявил мужчина.
В Одессе могилы на кладбище роют круглосуточно: смотрите видео