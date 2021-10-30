На відео чоловік позначив Західне кладовище міста. Він й розповів, як копають могили.
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У Одесі могили на цвинтарі копають цілодобово
Видання "РБК-Україна" написало, що днями чоловік втратив матір від коронавірусу та зняв кадри з одного з цвинтарів.
Він розповів, що добу тому (мовиться про 29 жовтня – 24 канал) там було тільки дві могили, але пізніше з'явилося ще 28.
Вони постійно копають і копають, до наступних ям. Трактор у режимі 24/7 продовжує копати,
– заявив чоловік.
У Одесі могили на цвинтарі копають цілодобово: дивіться відео