На відео чоловік позначив Західне кладовище міста. Він й розповів, як копають могили.

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У Одесі могили на цвинтарі копають цілодобово

Видання "РБК-Україна" написало, що днями чоловік втратив матір від коронавірусу та зняв кадри з одного з цвинтарів.

Він розповів, що добу тому (мовиться про 29 жовтня – 24 канал) там було тільки дві могили, але пізніше з'явилося ще 28.

Вони постійно копають і копають, до наступних ям. Трактор у режимі 24/7 продовжує копати,

– заявив чоловік.

У Одесі могили на цвинтарі копають цілодобово: дивіться відео

Зверніть увагу! За минулу добу, 29 жовтня, в Україні зареєстрували 26 198 нових хворих на коронавірус. До лікарень госпіталізували 5 305 хворих на COVID-19 або людей з підозрою на наявність хвороби. На жаль, ще 541 пацієнт помер. Натомість 9 449 інфікованих – одужали.