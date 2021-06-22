Неизвестные осквернили памятник в ночь на 21 июня – накануне футбольного матча между Россией и Данией.
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Разрушенный памятник Тарасу Шевченко в Копенгагене уже очистили от цветов флага страны-агрессора и позорных слоганов российской пропаганды,
– заявили в посольстве.
Однако пока виновников не нашли. Посольство призывает свидетелей или людей, которые владеют любой информацией относительно инцидента, обратиться в полицию или посольство Украины в Копенгагене.
Краткая предыстория
- В ночь на 21 июня 2021 осквернили памятник Тарасу Шевченко в Копенгагене.
- Его раскрасили в российский триколор, а на постаменте скульптуры можно было увидеть элементы российской пропаганды – "К черту НАТО, Крым – российский".
- И в комментариях местные жители возмущались хулиганскими поступками и уже назвали людей, которые могли это сделать.
- Посольство осудило такое проявление вандализма и провокацию против Украины.
- В ведомстве призвали полицию начать немедленное расследование и наказать виновных.
- Также там напомнили, что "Крым – это Украина".
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