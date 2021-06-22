Неизвестные осквернили памятник в ночь на 21 июня – накануне футбольного матча между Россией и Данией.

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Разрушенный памятник Тарасу Шевченко в Копенгагене уже очистили от цветов флага страны-агрессора и позорных слоганов российской пропаганды,

– заявили в посольстве.

Однако пока виновников не нашли. Посольство призывает свидетелей или людей, которые владеют любой информацией относительно инцидента, обратиться в полицию или посольство Украины в Копенгагене.

Краткая предыстория

В ночь на 21 июня 2021 осквернили памятник Тарасу Шевченко в Копенгагене.

Его раскрасили в российский триколор, а на постаменте скульптуры можно было увидеть элементы российской пропаганды – "К черту НАТО, Крым – российский".

И в комментариях местные жители возмущались хулиганскими поступками и уже назвали людей, которые могли это сделать.

Посольство осудило такое проявление вандализма и провокацию против Украины.

В ведомстве призвали полицию начать немедленное расследование и наказать виновных.

Также там напомнили, что "Крым – это Украина".

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