Невідомі сплюндрували пам'ятник в ніч на 21 червня – напередодні футбольного матчу між Росією та Данією.

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Сплюндрований пам'ятник Тарасу Шевченку у Копенгагені вже очистили від кольорів прапора країни-агресора і ганебних слоганів російської пропаганди,

– заявили у посольстві.

Однак наразі винуватців не знайшли. Посольство закликає свідків або людей, які володіють будь-якою інформацією щодо інциденту, звернутись до поліції чи посольства України в Копенгагені.

Коротка передісторія

У ніч на 21 червня 2021 року сплюндрували пам'ятник Тарасу Шевченку у Копенгагені.

Його розфарбували в російський триколор, а на постаменті скульптури можна було побачити елементи російської пропаганди – "До біса НАТО, Крим – російський".

Та у коментарях місцеві жителі обурювалися хуліганськими вчинками і вже назвали людей, які могли це зробити.

Посольство засудило такий прояв вандалізму та провокацію проти України.

У відомстві закликали поліцію розпочати негайне розслідування та покарати винних.

Також там нагадали, що "Крим – це Україна".

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