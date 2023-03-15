О создании "корабельной коалиции" в поддержку Украины сообщил министр обороны Алексей Резников совместно брифинга с министершей обороны Нидерландов в одесском медиацентре "Украина".

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Теперь есть тренд по созданию определенных коалиций в интересах Украины. Была танковая инициатива, ставшая танковой коалицией. До этого была артиллерийская инициатива, которая стала артиллерийской коалицией,

– отметил Резников.

И объяснил, что оглашение Нидерландов о передаче Украине минных тральщиков (охотники на мины), можно говорить, что создается корабельная коалиция.

Какие страны присоединились к "корабельной коалиции"

По его словам, Великобритания уже передала два минных тральщика, на которых уже официально находятся украинские экипажи и поднят флаг ВМС ВСУ.

Уже, по меньшей мере, 3 страны в составе этой коалиции. Морское государство Украины будет развивать свой флот. Также мы строим украинский флот в Турции. Можем смело говорить, что образована корабельная коалиция,

– подчеркнул министр.

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Помощь от Нидерландов

В ходе пресс-конференции министерша обороны Королевства Нидерланды Кайса Оллонгрен объявила, что ее страна предоставит Украине два тральщика-искателя мин класса Alkmaar, а также начнет обучение украинских военных.

Это будет осуществлено вместе с Бельгией и другими союзниками. Лодки будут готовы к использованию в 2025 году. Это такая контрибуция в возможности военно-морских сил. Мы также обеспечим другие возможности - мосты и переправы, а также системы РЛС,

– сказала она.

К слову, в январе впервые тральщики, переданные Великобританией, вышли в море под желто-голубыми флагами. Британские HMS Grimsby и HMS Shoreham превратились в украинские "Черкассы" и "Чернигов".