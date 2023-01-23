Известно, что судна типа "Sundown" вышли на тренировку – на них сейчас учатся будущие украинские экипажи.

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Тральщики "Черкассы" и "Чернигов" будут искать и обезвреживать вражеские мины

Тральщики, которые Великобритания передала Украине, заметили в Шотландии с поднятыми сине-желтыми флагами. На этих кораблях украинские защитники сейчас учатся выявлять и ликвидировать мины в море.

Соглашение о передаче минных Тральщиков было подписано еще в январе 2022 года. То есть, за более чем месяц до полномасштабного вторжения.



Тральщики "Черкассы" и "Чернигов" на военных учениях / Фото Dave Cullen

Уметь пользоваться такими Тральщиками будет особенно актуально после войны, ведь нужно разминировать море. Поэтому в будущем эти Тральщики усилят военно-морские силы ВСУ.

Примечательно, что украинцы уже придумали названия полученным судам. Британские HMS Grimsby и HMS Shoreham превратились в украинские "Черкассы" и "Чернигов".

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