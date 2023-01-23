Відомо, що судна типу "Sundоwn" вийшли на тренування – на них зараз навчаються майбутні українські екіпажі.

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Тральники "Черкаси" та "Чернігів" шукатимуть та знешкоджуватимуть ворожі міни

Тральники, які Британія передала Україні, помітили у Шотландії з піднятими блакитно-жовтими стягами. На цих кораблях українські захисники зараз навчаються виявляти та ліквідовувати міни у морі.

Зазначимо, що угода про передачу мінних тральників була підписана ще у січні 2022 року. Тобто, за більш ніж місяць до повномасштабного вторгнення.



Тральники "Черкаси" та "Чернігів" на військових навчаннях / Фото Dave Cullen

Вміти користуватися такими тральниками буде особливо актуально після закінчення війни, адже потрібно розміновувати море. Тому у майбутньому ці тральники посилять військово-морські сили ЗСУ.

Цікаво, що українці вже придумали назви отриманим суднам. Британські HMS Grimsby та HMS Shoreham перетворилися на українські "Черкаси" та "Чернігів".

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