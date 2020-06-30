Глава "Слуги народа" Александр Корниенко признался, что "корабельной сосной" в его диалоге с Давидом Арахамией была бизнесвумен Татьяна Домбровская. Ее Корниенко считает идеальной кандидатом в мэры Николаева. Впрочем женщину обвинили в приверженности к боевикам Путина.

Про Тетяну Домбровську у своєму фейсбуці написав "таємний" агент НАБУ й ветеран полку "Донбас" Євген Шевченко.

До слова Домбровська, яку назвали "робочою бабою", вперше прокоментувала скандал з Корнієнком

Він поділився скриншотами з соціальної мережі "Однокласники". На них активність сторінки з іменем "Тетяна Кримчакова Влад Домбровський". Імовірно, Кримчакова – дівоче прізвище Домбровської, а Владислав – її чоловік.

На фото зображені саме Тетяна Домбровська і її чоловік. Місцем проживання вказаний Миколаїв, а сама активність стосується коментарів щодо війни в Україні й політичних подій.

Шевченко показав скриншоти, на одному з яких від імені цієї сторінки пишуть про "знищення карателями Донбасу з застосуванням зброї масового враження".

Ще на одному скриншоті є фото Володимира Путіна. Там доволі епічний підпис: "це прекрасно, коли твій чоловік має такі якості як чоловік, коханець, мисливець, найкраща подруга і янгол-охоронець".

Важливо розуміти! Наразі невідомо, чи Тетяна Домбровська має бодай якесь відношення до цієї сторінки, адже її міг створити будь-хто. Ми запитали про це в неї і очікуємо відповіді. Як тільки нам стане відомо щось більше, одразу ж вас сповістимо.

Що відомо про скандал з "корабельною сосною"