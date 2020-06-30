"Корабельну сосну" Домбровську звинувачують у любові до Путіна й бойовиків: скриншоти
Голова "Слуги народу" Олександр Корнієнко зізнався, що "корабельною сосною" в його діалозі з Давидом Арахамією була бізнесвумен Тетяна Домбровська. Її Корнієнко вважає ідеальною кандидаткою в мери Миколаєва. Втім жінку звинуватили в прихильності до бойовиків Путіна.
Про Тетяну Домбровську у своєму фейсбуці написав "таємний" агент НАБУ й ветеран полку "Донбас" Євген Шевченко.
До слова Домбровська, яку назвали "робочою бабою", вперше прокоментувала скандал з Корнієнком
Він поділився скриншотами з соціальної мережі "Однокласники". На них активність сторінки з іменем "Тетяна Кримчакова Влад Домбровський". Імовірно, Кримчакова – дівоче прізвище Домбровської, а Владислав – її чоловік.
На фото зображені саме Тетяна Домбровська і її чоловік. Місцем проживання вказаний Миколаїв, а сама активність стосується коментарів щодо війни в Україні й політичних подій.
Шевченко показав скриншоти, на одному з яких від імені цієї сторінки пишуть про "знищення карателями Донбасу з застосуванням зброї масового враження".
Ще на одному скриншоті є фото Володимира Путіна. Там доволі епічний підпис: "це прекрасно, коли твій чоловік має такі якості як чоловік, коханець, мисливець, найкраща подруга і янгол-охоронець".
Що відомо про скандал з "корабельною сосною"
- В одній з розмов Олександра Корнієнка й Давида Арахамії, яка потрапила в об'єктиви камер, політики обговорювали "бабу робочу, як корабельну сосну".
- Спершу вважали, що мовилося про депутатку Ірину Аллахвердієву. Втім потім Корнієнко зізнався, що саме про Тетяну Домбровську, а заразом і перепросив у неї.
- Сама миколаївська бізнесвумен у коментарі 24 каналу зізналася, що інцидент доволі неприємним, але після вибачень не варто на ньому зациклюватися.