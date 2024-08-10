Российского "нарушителя" заметил катер береговой охраны США во время обычного патрулирования вокруг Алеутских островов на Аляске. Судно страны-агрессора находилось на расстоянии 48 километров к юго-востоку от перевала Амукта.

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Россиян "разоблачили" у берегов Аляски

Сообщается, что российский корабль находился в международных водах, но одновременно в пределах исключительной экономической зоны США", которая простирается на 370 километров от береговой линии Соединенных Штатов.

Известно, что корабль береговой охраны не выходил на связь с российским кораблем, но следовал за ним, когда тот двигался на восток.

Мы встретили присутствие присутствием, чтобы обеспечить отсутствие нарушений интересов США в морской среде вокруг Аляски,

– сказал в заявлении капитан судна Alex Haley Стивен Болдовски.

Напомним, что недавно российский корабль оказался в территориальных водах Финляндии в территориальных водах Финляндии.