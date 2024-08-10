Російського "порушника" помітив катер берегової охорони США під час звичайного патрулювання навколо Алеутських островів на Алясці. Судно країни-агресорки перебувало на відстані 48 кілометрів на південний схід від перевалу Амукта.

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Росіян "викрили" біля берегів Аляски

Повідомляються, що російський корабель перебував у міжнародних водах, але водночас у межах виключної економічної зони США", яка простягається на 370 кілометрів від берегової лінії Сполучених Штатів.

Відомо, що корабель берегової охорони не виходив на зв’язок із російським кораблем, але слідував за ним, коли той рухався на схід.

Ми зустріли присутність присутністю, щоб забезпечити брак порушень інтересів США в морському середовищі навколо Аляски,

– сказав у заяві капітан судна Alex Haley Стівен Болдовскі.

Нагадаємо, що нещодавно російський корабель опинився у територіальних водах Фінляндії.