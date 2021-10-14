Соответствующее видео опубликовали в местном телеграм-канале. Именно в этот город буксировали корабль.

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Судно, которое потерпело крушение, буксируют в Одессу

На опубликованном видео заметно, что на корабле есть пробитие.

Появилось видео буксировки Военно-Морского судна "Балта", которое вчера (говорится о 13 октября – 24 канал) потерпело бедствие возле острова Змеиный (входит в состав Килийского района Одесской области),

– говорится в сообщении.

Утром 14 октября части личного состава доставили в пункты постоянной дислокации, а сам корабль начали буксировать в Одессу.

В телеграме опубликовали видео буксировки судна, которое потерпело бедствие: смотрите видео

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