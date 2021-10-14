Відповідне відео опублікували в місцевому телеграм-каналі. Саме в це місто буксирували корабель.

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Судно, яке зазнало аварії, буксирували в Одесу

На опублікованому відео помітно, що на кораблі є пробиття.

З'явилося відео буксирування Військово-Морського судна "Балта", яке вчора (мовиться про 13 жовтня – 24 канал) зазнало лиха біля острова Зміїний (входить до складу Кілійського району Одеської області),

– мовиться у повідомленні.

Вранці 14 жовтня частину особового складу доставили до пунктів постійної дислокації, а сам корабель почали буксирувати в Одесу.

У телеграмі опублікували буксирування судна, що зазнало аварії: дивіться відео

Коротко про аварію корабля у Чорному морі