Відповідне відео опублікували в місцевому телеграм-каналі. Саме в це місто буксирували корабель.

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Судно, яке зазнало аварії, буксирували в Одесу

На опублікованому відео помітно, що на кораблі є пробиття.

З'явилося відео буксирування Військово-Морського судна "Балта", яке вчора (мовиться про 13 жовтня – 24 канал) зазнало лиха біля острова Зміїний (входить до складу Кілійського району Одеської області),
– мовиться у повідомленні.

Вранці 14 жовтня частину особового складу доставили до пунктів постійної дислокації, а сам корабель почали буксирувати в Одесу.

У телеграмі опублікували буксирування судна, що зазнало аварії: дивіться відео

Коротко про аварію корабля у Чорному морі

  • 13 жовтня корабель ВМС виконував завдання за призначенням в акваторії Чорного моря й отримав пошкодження.
  • Мовиться про судно розмагнічування "Балта", яке належить Військово-Морським силам ЗСУ.
  • Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що аварія трапилась через погіршення погодних умов.
  • Згодом після оцінки ситуації ухвалили рішення поставити судно на якір. Після цього почалася рятувальна операція. Ніхто з військових не постраждав.