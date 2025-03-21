Суда вышли из пункта базирования в Новороссийске. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговые каналы.

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Сколько ракет "Калибр" находится в акватории Черного моря

Согласно последним сообщениям в акваторию Черного моря Россия вывела 2 ракетоносителя, а именно две подводные лодки "Варшавянка" с общим залпом до 8 крылатых ракет типа "Калибр".

Еще утром в Черном и Азовском морях носители "Калибров" отсутствовали. Несколько дней до этого враги также не заводили в акваторию эти суда.

Однако в Средиземном море к использованию российская армия приготовила четыре корабля, три из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп на них составляет до 26 ракет.



Как сообщили в Военно-морских силах ВСУ, за сутки к Черному морю двигались 19 вражеских судов, а к Азовскому морю – 2.



Стоит отметить, что россияне нарушают Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море, выключая системы автоматической идентификации на своих судах.

Напомним, российская армия значительно ограничила свои возможности в Черном море после трех лет войны. Это произошло из-за того, что украинские силы обороны начали часто уничтожать военные корабли врага. С февраля 2022 года украинские бойцы уничтожили или повредили не менее 24 российских корабля и лодки, включая крейсер "Москва". Несмотря на эту ограниченность в использовании судов враг сохраняет способность наносить дальние удары по Украине.