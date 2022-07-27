Об этом сообщили в своде командования "Юг". Там подвели итоги суток в своей операционной зоне в течение суток 26 июля.

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Почему есть угроза десанта с моря на Юге

В акватории Черного моря совершает маневры большую группировку врага. В него входит 11 надводных судов разных типов, которые не подходят к зоне поражения украинскими противокорабельными системами.

По данным нашей военной разведки там есть 2 ракетных корабля. Что касается угрозы десанта, то она обусловлена тем, что в акватории есть один большой десантный корабль. Он не просто дрейфует или совершает маневры, но находится в готовности к применению по назначению.

Итак, угроза ракетных ударов остается актуальной, а высадка морского десанта на уровне – "не исключена",

– подытожили в оперативном командовании.

Однако наши защитники следят за ситуацией в море и не будут атакованы врасплох. Что касается линии обороны побережья, то ее строят с начала вторжения. Поэтому, вероятно, десанта одного корабля россиян будет достаточно для захвата территорий.

Подробнее о ситуации в южных областях: смотрите видео

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