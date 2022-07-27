Про це повідомили у зведенні командування "Південь". Там підбили підсумки доби у своїй операційній зоні протягом доби 26 липня.

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Чому є загроза десанту з моря на Півдні

В акваторії Чорного моря здійснює маневри велике угруповання ворога. До нього загалом входять 11 надводних суден різних типів, які не підходять до зони ураження українськими протикорабельними системами.

За даними нашої військової розвідки там є 2 ракетних кораблі. Щодо загрози десанту, то вона зумовлена тим, що в акваторії є один великий десантний корабель. Він не просто дрейфує чи здійснює маневри, а й перебуває в готовності до застосування за призначенням.

Тож, загроза ракетних ударів залишається актуальною, а висадка морського десанту на рівні – "не виключена",

– підсумували в оперативному командуванні.

Проте наші захисники стежать за ситуацією в морі та не будуть атаковані зненацька. Щодо лінії оборони узбережжя, то її розбудовують від початку вторгнення. Тому, ймовірно, десанту одного корабля росіян буде достатньо для захоплення територій.

Детальніше про ситуацію в південних областях: дивіться відео

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