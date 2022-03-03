Судно раскололось и пошло ко дну. К счастью, спаслись все члены экипажа, хотя сначала сообщалось только о двух уцелевших.

Узнайте больше Экипаж затонувшего судна HELT спасен

Спасательную операцию нельзя начать. Порт находится под прицелом русских кораблей. Выход в море может стать роковым для судна, которое двинется на помощь.

Россия угрожала Helt

ВМС ВСУ еще 2 марта сообщали, что Россия требует от Helt зайти в опасную зону Черного моря. Оккупанты хотели прикрыться гражданским судном как живым щитом.

В ВМС ВСУ тогда заявили: "это ничто иное, как пиратство XXI века".

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