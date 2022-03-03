Судно розкололося та пішло на дно. За даними ЗМІ, врятувалися лише двоє членів екіпажу: кок та боцман. Вони у рятувальній шлюпці, пливуть до берега.

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Рятувальну операцію неможливо розпочати. Порт перебуває під прицілом російських кораблів. Вихід у море може стати фатальним для судна, яке рушить на допомогу.

Росія погрожувала Helt

ВМС ЗСУ ще 2 березня повідомляли, що Росія вимагає від Helt зайти у небезпечну зону Чорного моря. Окупанти хотіли прикритися цивільним судном як живим щитом.

У ВМС ЗСУ тоді заявили: "це ніщо інше, як піратство XXI століття".

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