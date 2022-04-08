Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире 24 канала.

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"Я читал один из аналитических отчетов, где было написано о 85% использованных "Калибров". В то же время мы видим, что сейчас в Черном море есть российские корабли Черноморского флота, которые, к сожалению, как раз загружены "Калибрами", – отметил военный эксперт.

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По словам Мусиенко, несмотря на все, запасы России не бесконечны.

Пожалуй, самих типов ракет "Калибр" у них меньше. Ракет Х-55, Х-555 и других модификаций – больше. Также баллистических "Искандеров" больше. Александр Мусиенко Руководитель Центра военно-правовых исследований