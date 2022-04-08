Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі 24 каналу.

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"Я читав один з аналітичних звітів, де було написано про 85% використаних "Калібрів". Водночас ми бачимо, що зараз у Чорному морі є російські кораблі Чорноморського флоту, які, на жаль, якраз завантажені "Калібрами", – зазначив військовий експерт.

Якої зброї в окупантів може бути найбільше

За словами Мусієнка, попри усе, запаси Росії не є нескінченними.

Мабуть, самих типів ракет "Калібр" у них менше. Ракет Х-55, Х-555 й інших модифікацій – більше. Також балістичних "Іскандерів" більше. Олександр Мусієнко Керівник Центру військово-правових досліджень

Мусієнко припустив, якої зброї в окупантів зараз найбільше: дивіться відео