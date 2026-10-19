Как сообщил премьер-министр Сергей Корецкий в интервью BBC, высокая заработная плата, размер компании или отсутствие налоговой задолженности не должны автоматически приравниваться к статусу предприятия, имеющего критически важное значение для страны.

Что сказал Корецкий о пересмотре условий бронирования?

По словам главы правительства, нынешний механизм содержит немало лазеек, которыми пользуются для уклонения от военной службы.

"Все говорят о том, что сегодня забронироваться, чтобы избавиться от мобилизации, стало значительно проще. Поэтому, чтобы как минимум остановить эту динамику, которая приобрела очень негативный тренд, и избежать злоупотреблений и манипуляций в системе бронирования, мы и предлагаем пересмотреть правила", – отметил Корецкий.

Десятки тысяч отсрочек ежемесячно

Премьер подчеркнул, что необходимость в изменениях обусловлена запросами Генерального штаба о пополнении рядов армии, ведь текущая статистика демонстрирует угрожающий дисбаланс.

"Статистика последних 6–8 месяцев показывает: динамика ежемесячных бронирований и/или отсрочек – десятки тысяч ежемесячно. И все это растет просто какими-то невероятными темпами. Если эта динамика сохранится, то скоро будут забронированы абсолютно все", – пояснил премьер-министр.

Пересмотр критериев критичности

Корецкий подчеркнул, что внедрение модели экономического бронирования возможно, однако государство в первую очередь будет заботиться об обороноспособности и справедливом балансе между фронтом и тылом.

"Критичность – это два основных пункта: обороноспособность и жизнеобеспечение государства. Поэтому шаг номер один: определить, что вот это – критично, и к ним вообще никаких вопросов! Не о чем переживать! Переживать должны те, кто создал компанию, которая производит условно два дрона в год, но забронировала у себя в качестве сотрудников сотни людей", – подытожил чиновник, добавив, что доработать правила планируют в ближайшее время.

Как уже сообщалось на нашем сайте, 13 октября Кабинет Министров одобрил проект постановления о пересмотре подходов к бронированию кадров и создании профильного Координационного центра.

Ранее мы писали, что украинские предприятия выражали обеспокоенность, касающуюся возможного сокращения квот на персонал и ужесточения требований к критически важным производствам.