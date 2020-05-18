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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Коридор позора: медики в Бельгии устроили впечатляющую протестную акцию – видео

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Коридор позора медиков для премьер-министра в Бельгии - видео
"Коридор ганьби" для бельгійської прем'єрки / Скриншот з відео

В столице Бельгии Брюсселе 17 мая врачи и другие медработники устроили акцию протеста против главы правительства Софи Вильмес. Они повернулись спинами к кортежу, в котором она проезжала.

В акції взяли участь близько 120 лікарів, медсестр та працівників швидкої допомоги. Про це повідомляє The Guardian.

До теми Бельгія виходить із карантину: за яким планом та чи схожий він на український

Прем'єрка протягом 40 хвилин спілкувалася з персоналом лікарні, пообіцявши подбати про їхню матеріальну та психологічну підтримку.

Чому бельгійські медики протестують

  • Лікарі вимагають виплатити їм фінансові компенсації та підвищити зарплати за останні місяці важкої праці.
  • Лікарі з обуренням сприйняли постанову уряду про обов'язковий вихід медперсоналу на понаднормову роботу, якщо в цьому є необхідність.
  • Вони також вимагають визнання їхньої роботи і закликають найняти більше некваліфікованого персоналу для виконання роботи медсестер.
  • Також бельгійські медики невдоволені поганими результатами у боротьбі з епідемією.

Зверніть увагу! Пост глави бельгійського уряду Софі Вільмес займає з 27 жовтня 2019 року. Вона стала першою жінкою на цій посаді в історії країни.

Дивіться відео "коридору ганьби" для глави уряду Бельгії: 

Яка ситуація з коронавірусом у Бельгії? У країні зафіксували понад 55 тисяч випадків коронавірусу. Водночас померли 9 052 людини. Смертність вища за країни навіть з більшою кількістю інфікованих. 

4 травня Бельгія почала поетапно скасовувати обмежувальні заходи, раніше прийняті через пандемію COVID-19.

 

Автор: Эмал Наби
Теги: Протесты Коронавирус COVID-19 Бельгия Новости политики
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