Заместитель главы парламента отметил, что есть несколько примеров, но решил не указывать ни фамилию, ни фракцию. Об этом он сообщил во время согласительного совета.
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Когда отдельные народные депутаты ведут себя так. По видеозаписи трудно понять, достойно ли, но точно, похоже, что не достойно себя ведут и по поводу соблюдения условий карантина, и вообще по отношению к работникам Управления государственной охраны,
– сказал "слуга народа".
В то же время Александр Корниенко также обратился к руководству этой фракции с просьбой провести разъяснительную работу с народными депутатами.
"Потому что, знаете, меньше всего от этого страдают работники УГО. Они просто стоят "на посту", а депутаты как-то себя ведут неподобающе с ними", – добавил вице-спикер.
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- выздоровели – 2 642 459 человек;
- умерли – 77 147 пациентов.