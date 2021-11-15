Заместитель главы парламента отметил, что есть несколько примеров, но решил не указывать ни фамилию, ни фракцию. Об этом он сообщил во время согласительного совета.

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Когда отдельные народные депутаты ведут себя так. По видеозаписи трудно понять, достойно ли, но точно, похоже, что не достойно себя ведут и по поводу соблюдения условий карантина, и вообще по отношению к работникам Управления государственной охраны,

– сказал "слуга народа".

В то же время Александр Корниенко также обратился к руководству этой фракции с просьбой провести разъяснительную работу с народными депутатами.

"Потому что, знаете, меньше всего от этого страдают работники УГО. Они просто стоят "на посту", а депутаты как-то себя ведут неподобающе с ними", – добавил вице-спикер.

Обратите внимание! С 15 ноября в помещения Верховной Рады можно попасть только с сертификатом о вакцинации против COVID-19, отрицательными результатами теста или справкой о выздоровлении.

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