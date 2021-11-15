Заступник глави парламенту зазначив, що є декілька приклад, але вирішив не вказувати ні на прізвище, ні на фракцію. Про це він повідомив під час погоджувальної ради.

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Коли окремі народні депутати поводять себе так. По відеозапису важко зрозуміти, чи гідно, але точно, схоже, що не гідно себе поводять щодо і дотримання умов карантину, і взагалі щодо ставлення до працівників Управління державної охорони,

– сказав "слуга народу".

Водночас Олександр Корнієнко також звернувся до керівництва цієї фракції з проханням провести роз'яснювальну роботу з народними депутатами.

"Тому що, знаєте, менше за все від цього мають страждати працівники УДО. Вони просто стоять "на посту", а депутати якось себе поводять недоречно з ними", – додав віцеспікер.

Зверніть увагу! З 15 листопада до приміщень Верховної Ради можна потрапити лише з сертифікатом про вакцинацію проти COVID-19, негативними результатами тестування або довідкою про одужання.

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