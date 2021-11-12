Відповідне розпорядження 12 листопада підписав голова Ради Руслан Стефанчук. Правила стосуються нардепів, працівників Апарату Верховної Ради, помічників, представників ЗМІ й інших відвідувачів.

До теми У Києві обіцяють посилити контроль за дотриманням карантину

Вже з понеділка потрапити у Верховну Раду можна буде лише за наявності одного з перелічених документів:

сертифікату про вакцинацію, який засвідчуватиме щеплення хоча б однією дозою;

негативного ПЛР-тесту або тесту на антиген, зроблених не пізніше ніж за 72 годин;

негативного тесту на антиген до коронавірусу, який діє протягом 48 годин;

довідки про одужання від COVID-19.

Деталі розпорядження голови парламенту

Політикам рекомендують проводити засідання комісій у режимі відеоконференцій. Усі звернення громадян опрацьовуватимуть електронно або письмово, оскільки приймання відвідувачів на період карантину заборонене.

Нардепам радять обмежити зустрічі з великою кількістю людей. У разі гострої потреби, їх слід проводити з дотриманням протиепідеміологічних норм.

Як працюватимуть журналісти

До пресцентру на третьому поверсі парламенту допускатимуть:

не більше 2 знімальних груп від телеканалів (до 4 осіб);

2 журналістів від інформаційних агентств;

по 1 працівнику інших видань.

До кулуарів другого поверху пленарної частини Ради:

1 знімальна група (2 людей);

2 журналістів (серед них і фотограф) від інформаційних агентств;

від інших видань по журналісту.

Зверніть увагу! За добу 11 листопада коронавірусом в Україні заразилися 24 058 людей. Найбільше у Дніпропетровській та Одеській областях. Вакцинувалися від COVID-19 понад 279 тисяч осіб.