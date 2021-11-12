Відповідне розпорядження 12 листопада підписав голова Ради Руслан Стефанчук. Правила стосуються нардепів, працівників Апарату Верховної Ради, помічників, представників ЗМІ й інших відвідувачів.
До теми У Києві обіцяють посилити контроль за дотриманням карантину
Вже з понеділка потрапити у Верховну Раду можна буде лише за наявності одного з перелічених документів:
- сертифікату про вакцинацію, який засвідчуватиме щеплення хоча б однією дозою;
- негативного ПЛР-тесту або тесту на антиген, зроблених не пізніше ніж за 72 годин;
- негативного тесту на антиген до коронавірусу, який діє протягом 48 годин;
- довідки про одужання від COVID-19.
Деталі розпорядження голови парламенту
Політикам рекомендують проводити засідання комісій у режимі відеоконференцій. Усі звернення громадян опрацьовуватимуть електронно або письмово, оскільки приймання відвідувачів на період карантину заборонене.
Нардепам радять обмежити зустрічі з великою кількістю людей. У разі гострої потреби, їх слід проводити з дотриманням протиепідеміологічних норм.
Як працюватимуть журналісти
До пресцентру на третьому поверсі парламенту допускатимуть:
- не більше 2 знімальних груп від телеканалів (до 4 осіб);
- 2 журналістів від інформаційних агентств;
- по 1 працівнику інших видань.
До кулуарів другого поверху пленарної частини Ради:
- 1 знімальна група (2 людей);
- 2 журналістів (серед них і фотограф) від інформаційних агентств;
- від інших видань по журналісту.