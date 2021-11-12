Рішення про збільшення кількості перевірок прийняли під час засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 11 листопада. Згідно з документом, посадовці збільшили кількість робочих груп до 4 у кожному районі міста.

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Тож, відтепер у величезному Києві працюватимуть 40 мобільних груп, які перевірятимуть різні суб'єкти господарювання.

Без маски та сертифікатів можна пройти майже всюди

У КМДА зазначили, що у робочі групи увійшли посадовці місцевих районних адміністрацій, Держпродспоживслужби столиці, поліцейські та бійці муніципальної охорони.

Контроль за дотриманням карантинних заходів мають забезпечувати райдержадміністрації, департамент муніципальної безпеки КМДА, працівники держпродспоживслужби, центру контролю та профілактики хвороб, поліції мунварти та київпастрансу.

Чиновники також підкреслили, що за порушення карантину громадян мають штрафувати на суму від 17 до 34 тисяч гривень. Посадовців закладів, де не дотримувались норм, мають штрафувати на 34 – 170 тисяч.

Як стверджують кияни, попри дію правил так званої червоної зони, у більшості закладів столиці взагалі не перевіряють наявність сертифікатів вакцинації у відвідувачів. Крім того, всередину приміщень пускають у людей без масок. Це саме стосується громадського транспорту, однак перевірки порушників там трапляються набагато частіше, аніж у ресторанах, готелях та інших закладах.