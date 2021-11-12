Решение об увеличении количества проверок было принято во время заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 11 ноября. Согласно документу, чиновники увеличили количество рабочих групп до 4 в каждом районе города.

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Отныне в огромном Киеве будут работать 40 мобильных групп, которые будут проверять разные субъекты хозяйствования.

Без маски и сертификатов можно пройти почти всюду

В КГГА отметили, что в рабочие группы вошли должностные лица местных районных администраций, Госпродпотребслужбы столицы, полицейские и бойцы муниципальной охраны.

Контроль за соблюдением карантинных мер должны обеспечивать райгосадминистрации, департамент муниципальной безопасности КГГА, работники госпродпотребслужбы, центра контроля и профилактики болезней, полиции мунстражи и киевпасстранса.

Чиновники также подчеркнули, что за нарушение карантина гражданы должны штрафоваться на сумму от 17 до 34 тысяч гривен. Администрацию заведений, где не соблюдали нормы, должны штрафовать на 34 – 170 тысяч.

Как утверждают киевляне, несмотря на действие правил так называемой красной зоны, в большинстве заведений столицы вообще не проверяют наличие сертификатов вакцинации у посетителей. Кроме того, внутрь помещений пускают людей без масок. Это же касается общественного транспорта, однако проверки нарушителей там происходят гораздо чаще, чем в ресторанах, гостиницах и других заведениях.