Согласно оперативной информации Минздрава, по состоянию на утро 12 ноября в официальную статистику внесли 1802 новых случая инфицирования коронавирусом. Кроме того, за минувшие сутки в Киеве от COVID-19 скончались 43 человека.

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В целом с начала пандемии в Киеве подтвердили 276 572 случая заболевания.

Выздоровело почти втрое меньше, чем заболело

В Министерстве здравоохранения утверждают, что за сутки медики внесли в статистику информацию об излечении 791 человека.

Всего в столице COVID-19 победили 238 379 человек.

Болезнь унесла жизни 6 771 человека.

Несмотря на то, что соотношение количества больных и выздоровевших свидетельствует об ухудшении ситуации, общие цифры могут свидетельствовать о вероятном замедлении распространения вируса.

Согласно данным Центра общественного здоровья, в лабораториях Киева провели 2 237 положительных тестов, тогда как за прошедшие недели эта цифра практически не опускалась ниже отметки в 3 тысячи больных.