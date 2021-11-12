Згідно з оперативною інформацією МОЗ, станом на ранок 12 листопада до офіційної статистики внесли 1802 нових випадки інфікування коронавірусом. Крім того, за минулу добу в Києві від COVID-19 померли 43 особи.

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Загалом з початку пандемії у Києві підтвердили 276 572 випадки захворювання.

Одужало майже втричі менше, ніж захворіло

У Міністерстві охорони здоров'я стверджують, що за добу медики внесли до статистики інформацію про одужання 791 людини.

Всього у столиці COVID-19 перемогли 238 379 осіб.

Хвороба забрала життя 6 771 людини.

Попри те, що співвідношення кількості хворих та одужавших свідчить про погіршення ситуації, загальні цифри можуть свідчити про ймовірне сповільнення розповсюдження вірусу.

Згідно з даними Центру громадського здоров'я, у лабораторіях Києва зробили 2 237 позитивних тестів, тоді як за минулі тижні ця цифра практично не опускалася нижче відмітки у понад 3 тисячі хворих.