Соответствующее распоряжение подписал 12 ноября глава Рады Руслан Стефанчук. Правила касаются нардепов, работников Аппарата Верховной Рады, помощников, представителей СМИ и других посетителей.
К теме В Киеве обещают ужесточить контроль за соблюдением карантина
Уже с понедельника попасть в Верховную Раду можно будет только при наличии одного из перечисленных документов:
- сертификата о вакцинации, который будет свидетельствовать о прививке хотя бы одной дозой;
- отрицательного ПЦР-теста или теста на антиген, сделанных не позднее 72 часов;
- отрицательного теста на антиген к коронавирусу, который действует в течение 48 часов;
- справки о выздоровлении от COVID-19.
Детали распоряжения главы парламента
Политикам рекомендуют проводить заседания комиссий в режиме видеоконференций. Все обращения граждан будут прорабатываться электронно или письменно, поскольку прием посетителей на период карантина запрещен.
Нардепам советуют ограничить встречи с большим количеством людей. В случае острой необходимости их следует проводить с соблюдением противоэпидемиологических норм.
Как будут работать журналисты
В пресс-центр на третьем этаже парламента будут допускаться:
- не более 2 съемочных групп от телеканалов (до 4 человек);
- 2 журналистов от информационных агентств;
- по 1 работнику других изданий.
В кулуары второго этажа пленарной части Рады:
- 1 съемочная группа (2 человека);
- 2 журналистов (среди них и фотограф) от информационных агентств;
- от других изданий по журналисту.