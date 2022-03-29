По словам Корниенко, украинские власти обсуждали список стран, которые могли бы выступить гарантами безопасности.

"Нам бы хотелось видеть друзей Украины. В первую очередь Великобританию. Соединенные Штаты Америки. Возможно, страны-партнеры в нормандском процессе, которые уже восемь лет с нами проходили этот путь", – рассказал Корниенко.

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Политик также заявил, что в этом списке может находиться и Турция.

"Возможно Турция, как один из достаточно мощных сейчас мировых лидеров. Для нас это связано с Черноморским бассейном, где Турция является одним из ключевых геополитических игроков", – отметил Корниенко.

По его словам, эти гарантии безопасности должны быть ратифицированы парламентами этих стран, что является простой процедурой для таких случаев. Верховная Рада в своей деятельности не раз ратифицировала международные договоры.

Напомним, что еще 17 марта Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его приоритетом на переговорах с Россией с участием международных партнеров является окончание войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности.