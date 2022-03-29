За словами Корнієнка, українська влада обговорювала список країн, які могли б виступити гарантами безпеки.

"Нам би хотілося бачити друзів України. В першу чергу Велику Британію. Сполучені Штати Америки. Можливо країни-партнери у нормандському процесі, які вже вісім років з нами проходили цей шлях", – розповів Корнієнко.

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Політик також заявив, що в цьому списку може бути й Туреччина.

"Можливо Туреччина, як один з достатньо потужний зараз світових лідерів. Для нас це пов'язано з Чорноморським басейном, де Туреччина є одним з ключових геополітичних гравців", – зазначив Корнієнко.

За його словами, ці гарантії безпеки мають бути ратифіковані парламентами цих країн, що є звичайною процедурою для таких випадків. Верховна Рада у своїй діяльності неодноразово ратифіковувала міжнародні договори.

Нагадаємо, що ще 17 березня Президент України Володимир Зеленський заявив, що його пріоритетом на переговорах з Росією за участі міжнародних партнерів є закінчення війни, гарантії безпеки, суверенітет, відновлення територіальної цілісності.