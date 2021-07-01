Сейчас голосов за принятие документа достаточно. Об этом сообщил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

К теме В Раде достаточно голосов для принятия закона об олигархах в первом чтении, – "слуги"

Даже те депутаты, которые еще утром не намеревались голосовать, уже говорят, что могут передумать.

Сейчас есть более 200 голосов (монобольшинства – 24 канал), еще не все высказались,

– подчеркнул Корниенко.

Он отметил, что для тех, кто не будет голосовать – будет наказание. "В наказании больше понимает Давид Георгиевич (Арахамия – 24 канал). Исключение из партии у нас есть. Недавно исключили одного – Александра Дубинского – 24 канал). У нас есть общественное порицание – такое наказание", – отметил председатель партии.

Он добавил, что сначала нужно посмотреть на результаты, которые будут на табло, а уже потом делать далеко идущие выводы.

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Законопроект об олигархах: коротко